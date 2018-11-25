ريمون مقار يطرح الأفيش الأول لمسلسل قيد عائلى

القاهرة - لايف ستايل طرح المنتج ريمون مقار الافيش الاول لمسلسل "قيد عائلى" الذى يتم تصويره حاليا ومن المقرر طرحه قريبا على احدى الفضائيات لينافس به فى موسم الشتاء. ولم يظهر على الافيش أي صورة للمسلسل بينما ظهر الإسم فقط. "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين على رأسهم ميرفت أمين وعزت العلايلى وبوسى وصلاح عبد الله وسيمون وميريهان حسين، ودنيا عبد العزيز وريم البارودى ومنة فضالى وأميرة هانى.

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