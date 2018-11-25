شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أيام من عيد ميلادها.. هايلى بالدوين بقلادة ماسية تحمل اسم "بيبر " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت النجمة والسوبر موديل هايلي بالديون هدية عيد ميلادها والتي قدمها لها زوجها نجم البوب الكندي جاستين بيبر، وهي عبارة عن قلادة من الألماس تحمل اسم "بيبر"، ولأن عيد ميلاد هايلي كان الخميس الماضي فتكهن الكثيرون أنها الهدية التي قدمها لها بيبر بهذه المناسبة.

نشرت هايلي بالدوين البالغة من العمر 22 عاما علي الـ "stories" علي صفحتها الشخصية بـ"إنستجرام " عددا من الصور الخاصة بالقلادة الماسية و التي تعتبرها الاقرب لقلبها بينما كانت ترتدي بالدوين "جاكت مموه " .



قلادة هايلي بالدوين



قلادة هايلي بالدوين