شكرا لقرائتكم خبر عن هل رفعت سكارليت جوهانسون لكولين جوست لافته "يا أنا يا الشغل" ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحولت النجمة العالمية سكارليت جوهانسون لآخر ضحايا الشائعات ، حيث أكدت إحدى المواقع أن نجمة هوليوود الشهيرة ذات الـ ( 34 عام ) تريد من كولين جوست أن يتخلى عن برنامج " Saturday Night Live " ويركز أكثر على علاقتهما ، وكشف موقع " جوسيب كوب " أن هذه الشائعة حقا مزعجة لكل للثنائي و المقربين لهما .

بدأت الشائعة بنشر مجلة " Star " تقرير يؤكد أن سكارليت جوهانسون لديها جدول أعمال مزدحم للغاية وهو ما دفعها لتطلب من صديقها كولين جوست تنازلات كبيرة و ذلك إذا أراد أن تستقر حياتهما ، وكانت احدي أهم هذه التنازلات هو تركه لبرنامج "SNL" و ذلك من أجل السفر معها أثناء تصويرها للأعمال السينمائية.

يقول أحد المصادر للمجلة ، "المسافة الطويلة ليست جيدة لعلاقته سكارليت وكولين جوست ، و في الحقيقة هي أن كولين يحتاج إلى التفكير في ترك البرنامج إذا أراد أن يكرس المزيد من الوقت لسكارليت .