لقطات عفوية: نجمات عرب تحت الأمطار

تتنقل نجمات العالم العربي تحت الأمطار وتنشر صورهن على مواقع التواصل الإجتماعي خلال سفراتهن متألقات بأجمل الإطلالات.

الصور أعلاه تكشف عفوية النجمات العرب تحت الأمطار أينما وجدن، كالنجمة نانسي عجرم التي نشرت العديد من صورها مع زوجها وبناتها خلال إجازاتها وتبدو تحت الأمطار حيث تحمل المظلة الشتوية وترتدي ملابس شتوية دافئة.

النجمة يارا أيضاً نشرت الكثير من الصور خلال سفراتها الى باريس واسبانيا وغيرها من البلدان وبدت تحت الأمطار وتحمل المظلة الشتوية.

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النجمة نوال الزغبي رُصدت وهي تحمل مظلة شتوية من بيربيري.

النجمة اليسا أيضاً التقطت صوراً لها تحت الأمطار خلال إجازتها في لندن.

تابعن الصور واللقطات العفوية لنجمات العالم العربي تحت الأمطار .

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