معلومات صادمة: هذه حقيقة أسماء النجمات العرب

الكثير لا يعرف حقيقة أسماء النجمات العربيات اللواتي حققن نجاحات باهرة في تاريخ الفن العربي القديم والعصري. أسماء صادمة سنعرضها لكم في هذا التقرير لنجمات العرب كالتالي: اقرئي أيضاً: بالصور: هذه حقيقة أقدام النجمات الصادمة بعيداً عن الفوتوشوب الإسم الحقيقي للنجمة يارا: كارلا نزيه البرقاشي. الإسم الحقيقي لإليسا: اليسار خوري. الإسم الحقيقي للشحرورة الراحلة صباح: جانيت فغالي. الإسم الحقيقي للنجمة نجلاء فتحي: فاطمة الزهراء حسين أحمد فتحي. الإسم الحقيقي لنيللي: نيللي آرتين كالفيان. الإسم الحقيقي لشويكار: شويكار إبراهيم طوب صقال. الإسم الحقيقي لتحية كاريوكا: بدوية محمد علي النيداني. الإسم الحقيقي لكريمة مختار: عطيات محمد البدري. الإسم الحقيقي لشمس البارودي : شمس الملوك جميل البارودي. الإسم الحقيقي لنادية لطفي: بولا محمد لطفي شفيق. الإسم الحقيقي للراحلة ليلى مراد: ليليان زكي موردخاي. الإسم الحقيقي لهدى سلطان: بهيجة عبد السلام عبد العال الحو. الإسم الحقيقي لسهير رمزي: سهير محمد عبد السلام نوح. الإسم الحقيقي لماجدة: عفاف علي كامل أحمد عبدالرحمن الصباحي. الإسم الحقيقي لسعاد حسني: سعاد محمد كمال حسني البابا. الإسم الحقيقي لناهد شريف: سميحة محمد زكي النيال. الإسم الحقيقي لزيزي البدراوي: فدوى جميل عبدالله البيطار. الإسم الحقيقي لليلى طاهر: شرويت مصطفى إبراهيم فهمي. الإسم الحقيقي لنورا: قدرية مصطفى قدري. الإسم الحقيقي للبلبة: نينوشكا مانوج كوباليان. الإسم الحقيقي لمديحة يسري: غنيمة خليل حبيب. الإسم الحقيقي لنجوى فؤاد: عواطف محمد عجمي بيومي. الإسم الحقيقي لبوسي: صافيناز مصطفى قدري. الإسم الحقيقي لأم كلثوم: فاطمة إبراهيم السيد البلتاجي. الإسم الحقيقي لشادية: فاطمة أحمد كمال شاكر. الإسم الحقيقي لسامية جمال: زينب خليل إبراهيم محفوظ. اقرئي أيضاً: بالصور: نجمات اختفين نهائياً عن الشاشة! بالأرقام والصور: نجمات لم يرتبطن حتى الآن.. وهذه أعمارهن! بالصور: بيبي شاور النجمات بعد الولادة يظهر الفخامة والبذخ..

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