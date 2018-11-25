بعد تفاخرها بشراء فيلا بـ 5 ملايين.. حليمة بولند تنشر صور جديدة من البوسة والهرسك

كتب امير فتحي في الأحد 25 نوفنبر 2018 12:50 مساءً -

حليمة بولند امام شلالت كرافيتسا في البوسنة والهرسك

نشرت الاعلامية الكويتية حليمة بولند، عبر حسابها على انستغرام، صورا جديدة لها من البوسنة والهرسك.

وقالت حليمة ان الصور اتتقطت في القلعة الحجرية و شلالات كرافيتسا احد اكبر شلالات اوروبا.

وكانت ​حليمة بولند​ قد اعلنت منذ ايام عن شرائها فيلا فخمة في مدينة “بروج أوزون” في ​البوسنة​ بقيمة 5 ملايين دولار.

ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تستعرض الفيلا، حيث أشارت إلى أن المبلغ لا يشمل فيلا واحدة، ولكن فيلا لها ولأسرتها ومجموعة أخرى بغرض الاستثمار العقاري.

وبدت الفيلا في الفيديو وهي قيد الإنشاء، وأكدت بولند أن المدينة التي تقع فيها الفيلا مجهزة بشكل راقٍ وستحتوي على أكبر نافورة راقصة في أوروبا.

وعن تقسيم الفيلا، قالت إنها تحتوي على 6 غرف وصالة ويطلق عليها “فيلا الدلع والفخامة والجمال”، موضحة أنها تحتوي على غرفة مخصصة للساونا خصوصاً مع إنخفاض درجات الحرارة هناك بشكل كبير.