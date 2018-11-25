لاعب مبارزة كويتي ينسحب من مواجهة لاعب إسرائيلي في بطولة العالم

كتب امير فتحي في الأحد 25 نوفنبر 2018 12:50 مساءً -

لاعب المبارزة الكويتي عبد العزيز الشطي رفض اللاعب الكويتي الأولمبي، عبدالعزيز الشطي، مواجهة لاعب إسرائيلي في بطولة العالم للمبارزة المقامة في سويسرا. وكان من المقرر مواجهة عبدالعزيز الشطي للاعب بسكين جورجي، إلا أن اللاعب الكويتي رفض اللعب. ونشر مجلس الأمة الكويتي بيانًا عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر قال فيه: “انسحاب لاعب منتخبنا الوطني عبدالعزيز الشطي من بطولة العالم للمبارزة المقامة في سويسرا رفضًا لمواجهة لاعب من الكيان الصهيوني المحتل.. وعلى الرغم من أن مستوى الشطي أفضل من اللاعب الإسرائيلي”.

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