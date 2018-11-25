كتب امير فتحي في الأحد 25 نوفنبر 2018 12:50 مساءً -

شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يطرح “ملكة جمال الروح” على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة نورت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي نورت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .