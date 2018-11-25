كتب امير فتحي في الأحد 25 نوفنبر 2018 12:50 مساءً -

نشرت الفنانة المصرية هنا شيحة صورة جديدة عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها برفقة شقيقتها ​حلا شيحة​ وهما بعمر الطفولة مع والدتهما. وعلقت هنا على الصورة: “أحبك أمي، أفضل أم في الحياة، الله يحميكي ويخليكي، أمي أغلى مافي الحياة انتي..ربنا يخليكي لينا”. وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، حيث أشار الكثيرون إلى الشبه الواضح بينهما وبين والدتهما ولاسيما حلا. يشار إلى أن هنا كانت تزوجت مؤخراً من الممثل المصري أحمد فلوكس بحضور والد العروس الفنّان التشكيلي أحمد شيحة، وشقيقتها الفنّانة حلا شيحة، وكذلك والد العريس الفنّان فاروق فلوكس، وعدد من الأهل والأصدقاء.

شكرا لقرائتكم خبر عن هاتين الطفلتين أصبحتا ممثلتين شهيرتين… خمنوا من هما! على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة نورت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي نورت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .