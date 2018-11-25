بلقيس تحطّم المليون الأوّل!

متابعة الخليج 365: تحصد النجمة بلقيس فتحي نجاح أغنيتها الجديدة “شوف لي حل” التي طرحتها مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى وأثير الإذاعات.

وتخطى الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية المليون مشاهدة بعد أسبوع على إتاحة عرضه عبر قناة بلقيس الشخصية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.

الأغنية من كلمات محمد الجبوري، ألحان علي صابر وتوزيع ميثم علاء الدين، تحمل جرعات عالية من الفرح وخفّة الدّم والغزل الراقي، فتتغنى فيها بلقيس بجمال الحبيب وميزاته.

الجدير ذكره أن الأغنية حققت رواجًا واسعًا منذ إصدارها وذلك يظهر بوضوح من خلال تفاعل الجمهور معها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

لمشاهدة فيديو أغنية “شوف لي حلّ”: