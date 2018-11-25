هل تعمدت هذه النجمة الشهيرة تقليد مارلين مونرو؟ – بالصور

متابعة بتجــــــــــــــرد: تعرضت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر لانتقادات لاذعة بسبب أحدث صورها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت كايلي جينر بإحدى صور روزنامتها الخاصة لعام 2019 بإطلالة مشابهة لإطلالات النجمة العالمية مارلين مونرو، فاتّهمها عدد كبير من الناشطين الإلكترونيين بتقليد الراحلة في اللوك الذي كانت تعتمده إن كان من ناحية لون الشعر أو التسريحة أو حتى اللقطات التي اشتهرت بها في جلساتها التصويرية.

وكانت كايلي جينر قد أحدث ضجّة عارمة منذ فترة بعد أن نشرت صورة لـ”باربي” على شكلها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، ولم يتبين حتى اللّحظة إن كانت ستصبح متاحة للجميع في متاجر الألعاب الخاصة بالأطفال.

الجدير ذكره أن كايلي جينر رزقت مؤخرًا من حبيبها ترافيس سكوت بابنتهما “ستورمي”، وشغلت منذ حينها الوسائل الإعلامية بأخبارها العائلية والخاصة.

صور مشابهة للنجمة مارلين مونرو: