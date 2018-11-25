باسل خياط يتراجع عن قراره.. إليكم الإثباتات – بالصور

متابعة الخليج 365: رغم تأكيده سابقًا عدم تفضيله الإنخراط في عالم التواصل الإجتماعي، وذلك رغم أهميّته الكبير في العصر الحالي، يبدو أن النجم السوري باسل خياط تراجع عن قراره في هذا الخصوص.

من يتابع باسل خياط على موقع “إنستجرام” يلاحظ أنه أصبح من أكثر الفنانين العرب نشاطًا بنشر صوره ومقتطفات من حياته اليومية وهو ما يوضح عودته عن كلامه السابق حول عدم رغبته في أن يكون من الناشطين الإلكترونيين.

أمّا عبر “تويتر” فيلتزم باسل خياط حتى اليوم بقراره، حيث أنه لم يدخل بعد عالم التغريد وذلك رغم توثيق حسابه من قبل إدارة الموقع الشهير عالميًا.

على صعيد آخر، تعاقد باسل خياط رسميًا مع شركة “إيغل فيلمز” على تقديم مسلسل جديد من بطولته خلال سباق دراما رمضان المقبل، وذلك بعد النجاح الساحق الذي حققه في العام الماضي بمسلسلي “الرحلة” في مصر “وتانغوم” في لبنان.