متابعة الخليج 365: أعادت النجمة المصرية نيللي كريم نشر صورة قام بتنسيقها لها فنان تشكيلي عبر موقع “إنستجرام”، وظهرت فيها بدور ملكة فرعونية من العصور القديمة. وأعربت نيللي كريم في تعليقها على الصورة عن إعجابها باللوحة التي حظيت بآلاف علامات الإعجاب وشكرت الفنان التشكيلي عليها. على صعيد آخر، تنشغل ​نيللي كريم​ خلال الفترة الراهنة بمشروعها السينمائي الجديد الذي اتفقت عليه مع السيناريست تامر حبيب، وفي الوقت نفسه، تستعد لخوض تجربة درامية جديدة بمسلسل تتعاون فيه مع المؤلف أيمن مدحت والمخرج أحمد مدحت.

شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم ملكة فرعونية برؤية هذا الفنان – بالصورة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة بتجرد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي بتجرد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .