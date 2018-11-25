كارول سماحة تتصدّر بوستر حفل رأس السنة

متابعة بتجــــــــــــــرد: ينتظر جمهور ومحبّو النجمة اللبنانية كارول سماحة في الأردن حفلها ليلة رأس السنة بفارغ الصبر.

وكشفت كارول سماحة مؤخرًا عن البوستر الخاص بالحفل عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي وكتبت بتعليقها عليه: “لنحتفل بليلة رأس السنة معًا بفندق لاندمارك في الأردن”.

هذا وستحيي كارول سماحة ليلة خاصة بعيد الميلاد المجيد مساء 16 كانون الأوّل/ديسمبر المقبل في كنيسة الصعود بمنطقة ضبيه ضمن فعاليات مهرجانات ضبية الدّولية.

على صعيد آخر، تواصل كارول سماحة حصد نجاح أغنيتها الجديدة “مبروك لقلبي” التي طرحتها مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب حيث حقق العمل المصور نسب مشاهدة مرتفعة عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناتها على موقع “يوتيوب” الشهير.