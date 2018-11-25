الأمير هاري وزوجته يغادران قصر كنسينغتون نهائيًا قبل وضع أول مولود

اعلن الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل يوم السبت إنهما سينتقلان إلى مقر فروجمور الملكي في وندسور أوائل العام المقبل لتضع زوجته أول مولود لهما في الربيع.

وقال الزوجان في بيان “وندسور مكان له خصوصية شديدة لدى الأسرة الملكية، وهما سعيدان بأن مسكنهما الرسمي سيكون في وندسور”.

وكان الأمير هاري وهو حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، قد تزوج من ميغان ماركل في ايار/مايو الفائت في قلعة وندسور، وسط حشد من المشاهير اضافة الى حشود جماهيرية.