الأمير هاري وزوجته يغادران قصر كنسينغتون نهائيًا قبل وضع أول مولود

Nov 25, 2018
اعلن الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل يوم السبت إنهما سينتقلان إلى مقر فروجمور الملكي في وندسور أوائل العام المقبل لتضع زوجته أول مولود لهما في الربيع.
وقال الزوجان في بيان “وندسور مكان له خصوصية شديدة لدى الأسرة الملكية، وهما سعيدان بأن مسكنهما الرسمي سيكون في وندسور”.
وكان الأمير هاري وهو حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، قد تزوج من ميغان ماركل في ايار/مايو الفائت في قلعة وندسور، وسط حشد من المشاهير اضافة الى حشود جماهيرية.
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