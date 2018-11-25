عمرو سلامة يبدي إعجابه بفيلم "ليل خارجي"

نشر الفنان عمرو سلامة عبر حسابه الشخصي على موقع "أنستغرام"، بوستر فيلم "ليل خارجي" وعبر عن رأيه في الفيلم الذي يعرض في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي.

وكتب سلامة قائلًا "شوفت فيلم "ليل خارجي" إمبارح في عرضه الأول في مهرجان القاهرة، فيلم ضحكني وأثر فيا ولمسني جدًا جدًا، مبروك لأحمد عبدالله مخرجه وكاتبه شريف الألفي ولكل صناع الفيلم، بجد فيلم حلو قوي، وأتمنى الناس تشوفه لما يعرض تجاريًا، لأنه هيبسطكم وهتطلعوا بشحنة بهجة جميلة".

يذكر أن فيلم "ليل خارجي" شارك في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، وهو من بطولة كريم قاسم ومنى هلا ومن تأليف شريف الألفي، وإخراج أحمد عبد الله السيد.