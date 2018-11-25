أشرف عبد الباقي ينفي شائعة انفصاله عن "مسرح مصر"

استقبل الفنان أشرف عبد الباقي، ونجوم فرقته الشهيرة "مسرح مصر"، كلًّا من الفنانين دنيا سمير غانم، وكريم فهمي، وكريم محمود عبد العزيز، والإعلامي رامي رضوان، وذلك على خشبة مسرح "غراند نايل تاور" في غاردن سيتي، والذي يُقام عليها الموسم الرابع لمسرح مصر أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

ووفقًا لـ"سيدتي"، سادت روح عالية من الدعابة بين نجوم مسوح مصر والضيوف، والذين قاموا بالتقاط الصور التذكرية مع انتهاء العرض المسرحي، بحسب بيان صحافي صدر عن المكتب الإعلامي للفرقة.

واعتبر البعض هذه الطريقة محاولة من أشرف عبد الباقي لنفي انفصاله عن الفرقة، بحسب ما تردد في الآونة الأخيرة، وهي الشائعة التي انتشرت بعد تأسيس عبد الباقي لفرقة مسرحية جديدة بدأت عروضها منذ فترة قريبة.

يُذكر أنّ فرقة "مسرح مصر" التي أسسها أشرف عبد الباقي، يُشارك في بطولتها كل من، علي ربيع، ومحمد عبد الرحمن، وحمدي الميرغني، ومصطفى خاطر، ومحمد أسامة "أوس أوس، وكريم عفيفي، ودينا محسن "ويزو"، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، وبيشوى طاهر، ومحمد توب، ووائل العوني، ومصطفى بسيط، ومحمد أنور، ومهندس ديكور محمود سامي، وأزياء هالة الزهوي، مدير الفرقة حسن نجيب، والعروض من تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تلفزيوني سعيد حامد، وإنتاج صادق الصبّاح.