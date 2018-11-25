صورة تتسبب في أزمة بين الفنان محمد الشرنوبي ومُعجبة عبر "تويتر"

نشر الفنان عمرو يوسف، صورة تجمعه بأبطال فيلم "حملة فرعون"، محمد ممدوح، وأحمد داوود، وأحمد مالك، ومحمد الشرنوبي، هذه الصورة أثارت جدلًا كبيرًا، حينما أخذتها إحدى المعجبات ونشرتها عبر "تويتر"، وعلقت عليها قائلة، "خلينا متفقين إن لو شلنا الشرنوبي، هتبقي كلها كدا پيور تالنت"، ليرد عليها محمد الشرنوبي، وفقًا لـ" لها TV"، بقوله، "اعمليلي crop"، ما يعني أنه يريد منها أن تحذفه من الصورة.

وهو ما جعل المعجبين والمتابعين للشرنوبي، يهاجمون هذه الفتاة بضراوة، طالبين منها أن تحذف متابعتها للشرنوبي إن كان لا يعجبها.

يُذكر أن الشرنوبي يعيش أزهى أيامه حاليًا، بعد النجاح الكبير الذي حققه بأغنية "النفسية"، كما يعرض له حاليًا، مسلسل "كأنه إمبارح"، ويستعد لتصوير فيلم "حملة فرعون".