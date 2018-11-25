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القاهرة - لايف ستايل
نشر الفنان عمرو يوسف، صورة تجمعه بأبطال فيلم "حملة فرعون"، محمد ممدوح، وأحمد داوود، وأحمد مالك، ومحمد الشرنوبي، هذه الصورة أثارت جدلًا كبيرًا، حينما أخذتها إحدى المعجبات ونشرتها عبر "تويتر"، وعلقت عليها قائلة، "خلينا متفقين إن لو شلنا الشرنوبي، هتبقي كلها كدا پيور تالنت"، ليرد عليها محمد الشرنوبي، وفقًا لـ" لها TV"، بقوله، "اعمليلي crop"، ما يعني أنه يريد منها أن تحذفه من الصورة.
وهو ما جعل المعجبين والمتابعين للشرنوبي، يهاجمون هذه الفتاة بضراوة، طالبين منها أن تحذف متابعتها للشرنوبي إن كان لا يعجبها.
يُذكر أن الشرنوبي يعيش أزهى أيامه حاليًا، بعد النجاح الكبير الذي حققه بأغنية "النفسية"، كما يعرض له حاليًا، مسلسل "كأنه إمبارح"، ويستعد لتصوير فيلم "حملة فرعون".
شكرا لقرائتكم خبر عن صورة تتسبب في أزمة بين الفنان محمد الشرنوبي ومُعجبة عبر "تويتر" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .