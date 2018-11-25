شكرا لقرائتكم خبر عن 34 مليون مشاهدة فى 3 أيام لتريلر فيلم The Lion King والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق تريلر فيلم The Lion King المنتظر مشاهدات وصلت إلى 34 مليون مشاهدة على الحساب الرسمي لشركة ديزنى في خلال 3 أيام فقط من طرحه.

الفيلم معاد إنتاجه بعد مرور أكثر من 24 عاما على طريقة الـ Live Action، الذى يتم استبدال الأنيمشن فيها بمشاهد أكثر حقيقة، وكان قد نجح الفيلم فى ترك بصمة كبيرة لدى الكثيرين، ومن المقرر طرحه فى 19 يوليو من العام القادم فى جميع دور العرض العالمية، ويأتي الفيلم بنفس قصة الفيلم الذى طرح في 1994.

ويضم الفيلم الجديد الكثير من التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس ايرل جونز، كيجان-مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتاليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.