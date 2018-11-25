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كتب امير فتحي في الأحد 25 نوفنبر 2018 11:07 صباحاً -
كندة علوش
عادت الفنانة السورية كندة علوش من جديد للتواصل مع جمهورها ونشرت صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام، وذلك للمرة الاولى بعد الولادة، ظهرت فيها مع زوجها عمرو يوسف وعائلته وعائلتها.
كتبت كندة تعقيبا على الصورة لتؤكد أن العائلة تأتي أولا وثانيا وثالثا فهي أهم شيء في الحياة، داعية الله أن يحفظ للجميع عائلتهم.
ورزق عمرو يوسف وكندة علوش مؤخرًا بمولودتهما الأولى وأطلقا عليها “حياة”.
شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش في اول ظهور لها بعد الولادة: “العائلة اولا وثانيا وثالثا” على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة نورت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي نورت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .