كندة علوش في اول ظهور لها بعد الولادة: “العائلة اولا وثانيا وثالثا”

كتب امير فتحي في الأحد 25 نوفنبر 2018 11:07 صباحاً -

كندة علوش

عادت الفنانة السورية كندة علوش من جديد للتواصل مع جمهورها ونشرت صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام، وذلك للمرة الاولى بعد الولادة، ظهرت فيها مع زوجها عمرو يوسف وعائلته وعائلتها.

كتبت كندة تعقيبا على الصورة لتؤكد أن العائلة تأتي أولا وثانيا وثالثا فهي أهم شيء في الحياة، داعية الله أن يحفظ للجميع عائلتهم.

ورزق عمرو يوسف وكندة علوش مؤخرًا بمولودتهما الأولى وأطلقا عليها “حياة”.