مالوما يغزو إنستجرام من جديد.. شاهد صوره!

متابعة الخليج 365: شارك النجم العالمي مالوما جمهوره عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصور جديدة له التقطت له أثناء ممارسته رياضة التزلج على المياه.

وكشفت الصور التي ظهر فيها مالوما وسط أحد الأنهر عن لياقته البدنية والوشوم التي تملأ جسده، فانهالت عليه التعليقات من محبّيه الذي أعربوا عن محبّتهم له.

نفيد بالذكر أن مالوما فاز مؤخراً بمعظم الإستفتاءات الجماهيرية التي تم ترشيحه فيها متفوقاً على عدد كبير من الفنانين الذين سبقوه إلى عالم الإحتراف.