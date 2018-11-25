أنجلينا جولي وبراد بيت يحدّدان مصير أطفالهما بعد الطلاق

متابعة الخليج 365: توصّل كل من الممثل الأميركي براد بيت والممثلة الأميركية أنجلينا جولي إلى تسوية حول قضية حضانة أطفالهما بعد صراع دام حوالي عام.
وانفصلت أنجلينا جولي عن براد بيت منذ عامين، وفي البداية حرمت جولي بيت من حضانة الأطفال. وبعد عام على هذا الخلاف، توصلا إلى حل النزاع الذي يضر بأطفالهما الست وهدفهما الآن هو تنظيم اتفاق قبل بدء إجراءات الحضانة.
وسيتمكن براد بيت من قضاء وقت أكبر مع أطفاله، وسينتقل الطليقان إلى مناقشة تقسيم الممتلكات بعد حل مشكلة الحضانة.
والجدير ذكره أن جولي كانت قد تقدمت بطلب للطلاق في أيلول الماضي أمام المحكمة العليا في لوس أنجلوس، واتهمت براد بأنه يسيء معاملة أبنائه.
ولكن تمت تبرئة براد من هذه التهمة في تشرين الثاني، وتقدم بطلب إلى المحكمة للحصول على وصاية مشتركة على الأبناء.
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