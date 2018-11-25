صورة نادرة لمادونا برفقة أطفالها… كم عددهم؟

متابعة الخليج 365: شاركت نجمة البوب العالمية مادونا صورة نادرة لأطفالها كلهم البالغ عددهم ستة بمناسبة عيد الشكر.

وأرفقت الفنانة الأميركية التي تبلغ من العمر 60 عامًا الصورة على انستغرام بتعليق عبّرت فيه عن حبها الكبير لأطفالها وكتبت: “هم أكثر ما أنا شاكرة عليه… لقد قادني أطفالي إلى الفرح وفتحوا لي الأبواب التي لم أتخيلها أبدًا من قبل”.

وأولاد مادونا هم: بناتها لوردس (21 عاماً) وميرسي (12 عامًا) والتوأم اللتين تبنتهما مؤخراً وهما ستيلا وإستر (4 أعوام) وابنيها روكو (18 عامًا) وديفيد (13 عامًا).