أي فنان سيجسّد دور جورج وسوف في قصة حياته؟

متابعة الخليج 365: قبل أشهرٍ، إنتشرت معلومات عن قيام سلطان الطرب جورج وسوف بكتابة قصّة حياته على أن تتحوّل إلى مسلسل أو فيلمٍ سينمائي في مرحلة لاحقة. فما صحّة ما تم تداوله؟
أكّد الفنان جورج وسوف خبر كتابة سيرته الذاتية، وذلك في تصريحات صحفية له فقال: “أواصل حالياً كتابة قصة حياتي وذكرياتي مع الفن”.
وأعلن الوسوف انه لا يعرف بعد من هو الفنان القادر على تجسيد شخصيته على الشاشة.
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