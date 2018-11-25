شكرا لقرائتكم هذه قصة الطفلة السعودية التي أبهرت الجميع بـ"نجوم صغار" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت الطفلة السعودية، لمى خالد، التي لفتت الأنظار وحازت إعجاب النجوم والجمهور بعد غنائها في برنامج (نجوم صغار) " Little Big Stars" على شاشة إم بي سي، أنها بدأت الغناء في عمر الثامنة، وهي في الرابع ابتدائي أي قبل 3 أعوام.

وقالت لمى، التي تدرس الآن في الصف الأول متوسط، لـ"العربية.نت": شجعتني العائلة كلها بابا وماما وأخواتي ووقفوا معي". كما كشفت أن أولى تجاربها الغنائية كانت في صالة المنزل: "كنت آخذ أشياء ماما وألبسها، وأقعد أغني بعدين اكتشفت أختي رهف أن عندي موهبة، وقامت صورتني واجتمعوا ونزلوني في إنستغرام".

وعن مشاركتها في البرنامج، أوضحت الموهوبة الصغيرة، بضحكة بريئة، أن شقيقتها طيف أدخلت بياناتها في الموقع، وقبل البرنامج بأسبوع أبلغتها بأنها سجلتها، طالبة منها الاستعداد للمهمة.

وعن ردود الفعل من النجوم، قالت لمى: "أول شي وصلني من أحلام. كانت أول من كتبت لي وشافت الفيديو أول ما نزل بنص ساعة. ومرة انبسطت من تعليقها قالت لي بكيتيني وكذا".

كما أضافت: "بعدها رحت المدرسة ورجعت شفت فايز المالكي كاتب لي، لكن عبدالمجيد كان الأمنية.. أمنيتي إن هو يكلمني شوف الأغنية حقته أنا مغنيتها، وبعدين شافها ومرة انبسطت إنه كتب لي مرة فرحني. أشكر كل فنان علق علي".

واستطاعت الطفلة أن تحصد الأضواء في الوسط فور تداول مقطع فيديو، وهي تؤدي أغنية (ألف مرة) للنجم عبدالمجيد عبدالله، الذي وصفها بالموهبة التي تستحق الملاحظة والاهتمام، قائلاً: "تجنن تبارك الرحمن".

من جهتها، حفزت الفنانة أحلام الطفلة، وقالت: "الله عليك تستاهلين بنتي ربي يوفقك يا أجمل ابتسامة وحس وصوت.. صوت خليجي قادم استمتعوا".