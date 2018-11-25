شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على النجوم المشاركين بـ One Love Malibu Festival فى 2 ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك عدد كبير من المغنيين العالمين فى مهرجان " One Love Malibu Festival " الذى من المقرر إقامته فى 2 ديسمبر المقبل، والذى يساهم فى جمع الأموال لإعادة بناء ماليبو التى اشتعلت فى المنطقة فى نوفمبر.

ضمت قائمة النجوم المشاركين فى مهرجان " One Love Malibu Festival " كل من كاتى بيرى وجوين ستيفانى وكريس مارتن وماسى جراى، أيضا ناتاشا بيدينجفيلد وبراندى كارلايل وشاد سميث وتايلور هوكينز وانجل هازى ودوروتى وريتا ويلسون.

وأشار موقع " بيلبورد " أن جميع العائدات ستذهب إلى مؤسسة الإغاثة ماليبو ومؤسسة One Love Malibu الإغاثة.