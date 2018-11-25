شكرا لقرائتكم خبر عن "أيام قرطاج المسرحية" يفرج عن أفيش المهرجان فى دورته الـ20 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر "أيام قرطاج المسرحية" أفيش المهرجان المقرر إقامته 8 ديسمبر المقبل وحتى 16 من نفس الشهر، ويحتفل المهرجان هذا العام بمرور 35 سنة على إقامته.



أيام قرطاج المسرحية

ويمثل مصر فى تونس العرض المسرحى "الساعة الأخيرة" للمخرج ناصر عبد المنعم، "الساعة الأخيرة" من إنتاج فرقة مسرح الغد التابعة للبيت الفنى للمسرح وقد تم افتتاحه فى شهر أبريل الماضى ويتناول العرض حياة الطيار الأمريكى الذى ألقى قنبلة هيروشيما، من تأليف عيسى جمال الدين، وبطولة نجوم مسرح الغد شريف صبحى، سامية عاطف، معتز السويفى، محمود الزيات، محمد دياب ونائل على، بمشاركة نورهان أبو سريع ومحمد حسيب، ديكور وأزياء محمد هاشم، إعداد موسيقى أحمد حامد، مادة فيلمية حازم مصطفى.