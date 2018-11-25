شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشيخ يكشف عن رأيه فى الأغنية الشعبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المطرب الشعبى طارق الشيخ فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الأغنية الشعبية حاليا تمر بحالة من التدهور خاصة بعد غياب الشريط والسى دى واستحواذ السوشيال ميديا على المجال التى من خلالها قضت على عدد من المطربين الذين كانوا يتمتعون بشعبية كبيرة بالإضافة إلى ظهور اليوتيوب الذى لا يحمى حقوق الملكية للأغنية.

وأضاف أن هناك عددا من الألوان الغنائية التى قد تختفى بعد فترة بسبب قلة مصداقيتها من كل شىء سواء اسم مطرب أو أغنية أو مؤلف وغيره ومنها المهرجانات.

يذكر أن آخر أعمال المطرب طارق الشيخ أغنية "صاحبك الصالح" من كلمات صابر كمال، وألحان محمد عبد المنعم حسن، وتوزيع أحمد طارق يحيى وتحدث فيها عن الصاحب الصالح، ولم تكن الأغنية الأولى الذى ناقش فيها الشيخ هذه القضية المهمة حيث سبق أن طرح أغنية ضد المخدرات فى أغنية "الكيف" مع فرقة كايروكى وحققت نجاحا كبيرا.