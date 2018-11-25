شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبطال فيلم محمد سعد الجديد قبل انطلاق تصويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف ”الخليج 365” القائمة الكاملة لفيلم محمد سعد الجديد الذى يحمل اسم نهائى وهو "محمد حسين" حيث انتهت الجهة المنتجة من تعاقدات جميع أبطال ألفيلم الأيام الماضية، وكان على رأس القائمة ألفنانة فريال يوسف التى تجسد دور البطولة النسائية امام سعد، وتليها الفنانة ويزو، كما تم التعاقد مع الفنان القدير سمير صبرى والفنانة مى سليم لتجسد دور رئيسى ضمن أحداث الفيلم، وألفنان بيومى فؤاد ليجسد دور كوميدى خلال الأحداث بجانب سعد، وأيضا تم التعاقد مع الفنان محمد ثروت، وآخرين.





وينطلق تصوير الفيلم اليوم الأحد فى منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، ويستمر التصوير هناك لمدة أيام وبعدها ينتقل أبطال الفيلم إلى ديكور أخر لاستكمال تصوير مشاهد الفيلم فى الديكورات المخصصة بالعمل، ومن المقرر أن ينافس به سعد فى موسم عيد الفطر المقبل.

تدور أحداث فيلم "محمد حسين" حول سائق يتعرض لكثير من المواقف الكوميدية التى تؤثر فى شخصيته وفى حياته بشكل عام، وتنشأ علاقة حب بينه وبين إحدى المترددات على الجراج، ولكنها علاقة حب من طرف واحد.