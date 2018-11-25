شكرا لقرائتكم خبر عن بعد كيلوبترا سما المصرى.. نيللى كريم تتحول إلى نفرتيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدل كبير أثارته سما المصرى منذ أيام، وتحديدًا خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ40، حيث ارتدت ملابس على طريقة الملكة كيلوبترا، لتثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى.

واقعة مشابهة ولكن هذه المرة بطلتها النجمة نيللى كريم، والذى قام أحد محبيها بوضع صورتها على صورة تمثال الملكة الفرعونية نفرتيتى على طريقة الفوتوشوب، لتنال الصورة إعجاب نيللى، وتقوم بإعادة نشرها على حسابها على "انستجرام"، حيث لاقت الصورة إعجاب جمهور نيللى.



نيللى كريم نفرتيتي

يذكر أن نيللى كريم تستعد حاليا لبطولة الجزء الثانى من فيلم "الفيل الأزرق" مع كريم عبد العزيز وهند صبرى وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وكانت أخر أعمالها فى السينما فيلم بشترى راجل مع محمد ممدوح .