عمرو مصطفى دمج التلحين والغناء.. وخلافات مع عمرو دياب وشيرين عبد الوهابحياة رالف لورين الملهمة.. من...

ميرنا وليد - بيروت - ​عمرو مصطفى​ هو فنان وملحن مصري، ولد في 31 كانون الأول/ديسمبر عام 1978 في مدينة القاهرة، وله أخ واحد وأختين، احبّ الموسيقى منذ صغره، حيث انه كان يلحّن القصائد العربية الموجودة في كتاب اللغة العربية المدرسي، وكان الغيتار أول هدية يحصل عليها عندما كان في الثالثة والتحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة.

خلال مرحلته الجامعية قام عمرو مصطفى بتلحين أغنية للجامعة باسم "جامعتنا"، ثمّ تقدّم لمسابقة غنائية بلحن أغنية عن القضية الفلسطينية، فاستطاع من خلالها ان يحظى بقول لجنة التحكيم التي قررت إعطاءه لقب "أفضل ملحن في الجامعة"، وطلب احد اعضائها من عمرو مصطفى تلحين كلمات أغنية (ووعده) التي تم تقديمها للفنان ​عمرو دياب​. أصدر عمرو مصطفى لحناً موسيقياً أعجب به الفنان المصري عمرو دياب، فكان توقيع عمرو مصطفى على عقد الأغنية هو بمثابة الخطوة الفنية الأولى له.

وبعدها كرّت سبحة اعماله الناجحة، فلحن للعديد من الفنانين المصريين والعرب كمصطفى قمر وشيرين وجدي و​محمد منير​ و​هشام عباس​ و​نوال الزغبي​ وغيرهم، بالإضافة إلى تلحينه للأجانب من تركيا وإسبانيا.

مسيرة عمرو مصطفى الفنية

بعد اثبات قدراته الخارقة في التلحين، دخل عمرو مصطفى عام 2007 عالم الغناء أيضاً، واستطاع كذلك ان يثبت جدراته ويلاقي نجاحات كبيرة. وأصدر لغاية الآن ثلاثة ألبومات غنائية.

جوائز وتكريمات عمرو مصطفى

حصل ألبوم عمرو دياب "أكتر واحد بيحبك" الذي يحتوي على 5 أغانٍ من ألحان عمرو مصطفى على جائزة ال(ورلد ميوزيك أوارد).

حصلت أغنية (يوم ورا يوم) من ألحان عمرو مصطفى على (ورلد ميوزيك أوارد).

وحصلت أغنية (أحلى حاجة فيكي) من ألحان عمرو مصطفى على أفضل أغنية في الشرق الأوسط.

حصل ألبوم عمرو مصطفى (أيامي) على جائزة من فيرجن ميجاستورز لتحقيق أفضل مبيعات في أول أسبوع له.

حصل ألبوم عمرو مصطفى (علامة في حياتك) على جائزة EMI لأفضل الألبومات مبيعا في الشرق الأوسط لعام 2008.

حصلت أغنية "أرجع يا زمان" للمطرب لؤي من ألحان عمرو مصطفى على أفضل أغنية درامية في رمضان لعام 2010.

حصلت اغنية "بشرة خير" على عدة جوائز كاحسن اغنية وطنية.

حصل على أفضل ملحن في استفتاءات كثيرة سنوات 2014 2016-وشوشة- 2017-وشوشة-.

حصل على أفضل ملحن من إذاعة الشرق الأوسط لعام 2016.

حصل على تكريم الرئيس "عبد الفتاح السيسي" عن مجمل اعماله الوطنية 2016.

حصلت أغنية "الناس العزاز" لنوال الزغبي على أفضل تتر مسلسل في رمضان لعام 2017.

خلاف عمرو مصطفى مع عمرو دياب

اعرب الفنان عمرو مصطفى عن استياءه من زميله الفنان عمرو دياب بسبب عدم وضع اسمه على أغنية "باين حبيت"، التي قام بتلحينها، وذلك عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب مصطفى قائلا: "تم إهدار حقي الأدبي في كتابة اسمي كملحن أغنية باين حبيت غناء عمرو دياب وتوزيع مارشميلو وهو ما لا يرضيني وسوف أقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

اغنية "باين حبيت" من ألبوم عمرو دياب الجديد "كل حياتي"، وهي من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى ويتعاون فيها مع الموسيقار العالمي مارشميلو.

خلاف عمرو مصطفى و​شيرين عبد الوهاب​

بدأ خلاف عمرو مصطفى وشيرين عبد الوهاب، حين انتقدت شيرين عمرو خلال إستضافتها في أحد البرامج التلفزيونية، حيث قالت إنه لا يجيد التلحين، وإنه كان يحضر غيتاره معه عند زيارته لها، في منزلها ليستخدمه كـ"طبلة".

ووجهت له رسالة قالت فيها: "روح اتعلّم يا حبيبي تلحين أو موسيقى أو امسك آلة ثم اتكلّم" واصفة مشاعرها تجاهه بالكره لأنه عديم العقل، حسب تعبيرها.

وبعد الكثير من الأخذ والردّ اعلن عمرو مصطفى عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي انه سامحها على كلامها.