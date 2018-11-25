خاص الفن- جمال سنان: هذا أعلى أجر في مسلسل "ثورة الفلاحين"

ميرنا وليد - بيروت - عبّر المنتج ​جمال سنان​ صاحب شركة "ايغل فيلمز" عن فخره بإنتاج مسلسل "ثورة الفلاحين" بمهنية عالية بفضل فريق العمل والممثلين.

وأجاب في حديث خاص لموقع "الفن"، عن سؤال حول الممثل الأعلى أجراً في "ثورة الفلاحين".

وقال سنان إن جميع الممثلين إستطاعوا أن يرفعوا العمل الى الأعلى، وجميعهم يستحقون الأفضل.

وأشار الى التحضيرات التي بدأت من أجل السباق الرمضاني العام المقبل مع الممثل السوري ​باسل خياط​ والمخرج ​رامي حنا​ والكاتبة ​ريم حنا​. الى جانب مسلسل آخر من بطولة الممثلة ​ماغي بو غصن​، إخراج ​رشا شربتجي​.