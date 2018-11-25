صناع "ليل خارجي": فخورون بمشاركتنا في "القاهرة السينمائي".. والانتاج مشكلتنا الوحيدة

ميرنا وليد - بيروت - عرض أمس فيلم "ليل خارجي" في المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية، ضمن فعاليات ​مهرجان القاهرة السينمائي الدولي​ في دورته الاربعين، ورفعت القاعة شعار كامل العدد، ونال الفيلم اعجاب الجمهور الذين بادروا الى التصفيق بعد انتهاء العرض.

الفيلم تدور أحداثه حول ثلاثة أشخاص من عوالم مختلفة، لا يمكن أن يتلاقوا، وفجأة يجدون أنفسهم مضطرين لقضاء ليلة سويا، يخالفون فيها شكل الحياة التي اعتادوها، "مو" المخرج الشاب الذي يصارع من أجل عمل فيلمه الجديد، و"توتو" بائعة الهوى التي تقابلهم للمرة الأولى، و"مصطفى" سائق التاكسي الذي تتحول ليلته الى صراع بينه وبين "مو" يحاول كل منهما إثبات القوة والقيادة، بينما تقع "توتو" في هذا الصراع، وتنتهي بهم الليلة في القسم الشرطة.

يكتشف الابطال خلال تلك الليلة أعماق القاهرة الشعبية في ظلام الليل، ويعيدون اكتشاف ما ظنوا أنهم يعرفونه عن أنفسهم وعن علاقاتهم، و يحاول "مو" معرفة كيف يستطيع ثلاثة أفراد من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة، ومن توجهات أخلاقية وفكرية متباينة، التعايش داخل عربة تاكسي صغيرة في مدينة مزدحمة.

وكان لموقع "الفن" لقاء مع ابطال العمل والمخرج ليخبرونا عن هذه التجربة.

​أحمد عبد الله​

"الفيلم انا حطيت فيه تجربتي اللي عيشتها من صغري وحبي للسينما"، هكذا بدأ احمد عبد الله حديثه عن العمل، مشيرا الى حبه واهتمامه بتفاصيل الفيلم، ونقله تفاصيل القاهرة التي يحبها الجمهور، ولفت الى ان جزءا كبيرا من العمل يبحث عن دورنا هنا في القاهرة، مؤكدا انه حرص على أن يكون البطل ​كريم قاسم​ مختلفا في افكاره عن باقي الابطال المشاركين في الفيلم، وينطبع ذلك في صراع يظهر للجمهور.

واضاف انه اراد ان يصور فيلما للشارع، كاشفا انه كان يريد ان يصور العمل كله بالموبايل، ويحاكي التجارب التي ظهرت بالعمل بشكل اكبر، ولكنه فضل خروجها كفيلم لتكون الجودة افضل.

وعن مشاكل الانتاج، قال "كنا نريد ان نخرج بفيلم بعيد عن شركات الانتاج، وحصلنا على الدعم بعد انتهاء الفيلم، ففي مهرجان دبي بعد عرض العمل صرفوا لنا دعما ماديا، واردنا ان نثبت من هذه التجربة ان لدينا المواهب والفنيين ويمكن ان نخرج افلاما بدون دعم مادي"، وأكد عبد الله انه تحمل تكلفة العمل مع الابطال المشاركين فيه، ولفت الى انه كمخرج يبحث في افلامه دائماً عن تقديم لون جديد وتجربة أخرى مختلفين عن ما قدمه قبل ذلك للجمهور.

كريم قاسم

أما كريم قاسم فقد عبر عن سعادته بمشاركة العمل في المسابقة الدولية في مهرجان القاهرة، وقال قاسم لموقع "الفن" إن التحربة كانت جديدة عليه، وانه اعتقد ان الامر سيكون صعبا في البداية، ولكن المخرج احمد عبد الله سهل عليهم المهمة، و"كان اللوكيشن ممتعاً".

ولفت الى ان عبد الله كان يسمح لهم بالارتجال وعدم الالتزام بالسيناريو، حتى انه كان يقول لهم "لو محدش عجبه الدور ييجي يمثله تاني في اي يوم" وهذا الامر خلق للابطال جوا إيجابيا.

منى هلا

منى هلا قالت في تصريحها لموقع "الفن" ان المشكلة الوحيدة التي كانت تقابلهم هي الانتاج، ولكن جو اللوكيشن كان جيدا ويسمح لهم بخروج افضل ما لديهم، مشيرة الى ان عبد الله كان يسمح لهم بتصوير بعض المشاهد الصامتة فقط بدون كلام، مؤكدة انه استعان ببعضها في الفيلم الذي تراه للمرة الاولى في "القاهرة السينمائي".

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تصوير شريف عبد ربه