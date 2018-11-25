خاص- بعدما صوّرت سميرة سعيد "ازاي أحب".. ماذا كشف "الفن"؟

ميرنا وليد - بيروت - بعدما طرحت الفنانة المغربية ​سميرة سعيد​ فيديو كليب أغنية "ازاي احب"، والتي قدمتها قبل 16 عاماً ضمن ألبوم "يوم ورا يوم"، وقامت بتصويرها من جديد بأسلوب مختلف، لتواكب عام 2018، علم موقع "الفن" بشكل خاص وحصري، أن سميرة سعيد ستعيد هذه التجربة في الأيام المقبلة أكثر من مرة، وذلك لتعيد إحياء أغنياتها القديمة عبر مقاطع مصوّرة، بكلفة أقل من تصوير فيديو كليب كامل.

"ازاي احب" من كلمات ​بهاء الدين محمد​، ألحان وتوزيع ​محمد مصطفى​، كما أن سميرة سعيد تعتبر الوحيدة التي قامت بهذه الخطوة بين الفنانات.