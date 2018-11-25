خاص "الفن"- رنين الشعار تُقابَل بالزغاريد في كندا وتقف الليلة على خشبة "Bataclan" الباريسيخاص- بعدما...

ميرنا وليد - بيروت - الليلة في الرابع والعشرين من تشرين الثاني، تقف الفنانة اللبنانية ​رنين الشعار​ على خشبة مسرح Bataclan العريق في العاصمة الفرنسية باريس، في أمسية تكريمية خاصة لايقونة الغناء اللبناني ​فيروز​، لتقدّم حفلاً خاصاً الى جانب فرقة Ensemble Mazzika التي تضم مجموعة كبيرة من أهم الموسيقيين من حول العالم.

وبعد يومين على عيد ميلاد سفيرتنا الى النجوم، تستعيد الشعّار أجمل الاغنيات من أرشيف المطربة الاسطورية لتقدّم بصوتها تحية وفاء وعشق وطرب لمجموعة من أجمل ما تزخر به المكتبة الموسيقية اللبنانية.

وقد علم موقع "الفن" ان برنامج الحفل سيكون منوّعاً وسيطال حقبات مختلفة من مسيرة الاغنية الفيروزية بألحان مبدعين مختلفين من الاخوين رحباني مروراً بزياد الرحباني وفيليمون وهبي وسواهم.

وفي معلومات "الفن" ان الحفل الذي استُنفدت بطاقاته بالكامل قبل ثلاثة اسابيع من موعده سيمتدّ لساعة ونص الساعة ويضمّ أجمل الأغنيات ومنها: " كيفك انت"، "نّطرونا كتير"، "جايبلي سلام"، "راجعين يا هوا راجعين"، "سلّملي عليه"، "الله الله يا تراب عنطورة"، " يا كرم العلالي"، "ع اسمك غنّيت"، "حبيتك تا نسيت النوم" وسواها.

الجدير بالذكر أن رنين الشعار كانت قد أحيت مؤخرا أمسيتين بارزتين ضمن Festival Du Monde Arabe أو "مهرجان العالم العربي في كندا" كانت الاولى في الاوّل من تشرين الثاني وحملت عنوان "فلاشباك بيروت" في استعادة لأجمل أغنيات أواخر القرن العشرين، أما الثانية فكانت في العاشر من الشهر نفسه وكانت أمسية تكريمية للفنانة الراحلة ​وردة الجزائرية​.

وقد حصدت الامسيتان نجاحاً كبيراً ونشرت الشعار عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من اجواء الحفلتين أظهرت تفاعل الناس ووقوفهم تصفيقاً في أكثر من أغنية كما مطالباتهم المتكررة لرنين باعادة الغناء أكثر من مرّة وتشكيلهم كورساً لها حيث رددوا الاعمال بحماسة كبيرة ولم يتوانوا عن اطلاق الزغاريد تعبيراً عن فرحهم وانسجامهم بالاداء الغنائي المتقن والممزوج بالاحساس العالي لرنين.