شكرا لقرائتكم خبر عن التصاريح سبب تعطيل انطلاق تصوير "ترانيم إبليس" للسقا ومصطفى شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم الانتهاء من بناء الديكورات فى فيلم أحمد السقا ومصطفى شعبان الجديد "ترانيم إبليس"، إلا أن التصوير تعطل لأكثر من مرة بسبب التصاريح من الجهات الأمنية، وينتظر صناع العمل استخراج تصاريح التصوير فى أكثر من مكان فى القاهرة خصوصاً وأن الفيلم ملىء بالعديد من مشاهد الاكشن والمطاردات.

فيلم "ترانيم إبليس" يشهد التعاون الثانى بين أحمد السقا ومصطفى شعبان فى السينما، بعد أن قدما سويًا فيلم "مافيا" عام 2002، من إخراج شريف عرفة، وحصد نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

"ترانيم إبليس" يشارك فى بطولته أحمد السقا، مصطفى شعبان، خالد النبوى، ومنى زكى، وأمينة خليل، والفنان محمد دياب، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد نادر جلال.

يشار إلى أن أحمد السقا يستعد لمسلسله الجديد "البريمو"، المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2019، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامى، ويعقد صناعه العديد من جلسات العمل لاختيار باقى أبطال المسلسل ويشارك فى بطولته بجانب السقا الفنانة مى عمر.