شكرا لقرائتكم خبر عن سوشيترا كريشنامورثى: ابنتى أعادتنى للغناء بعد 18 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نجمة بوليوود الشهيرة سوشيترا كريشنامورثى التى تمتلك العديد من المواهب والتى أصدرت مؤخرا أغنيتها السينجل الجديد " Sawan bares " بعد 18 عاما من ابتعادها عن الغناء، أنها رغم فقدانها لثقتها فى الغناء، إلا أن ابنتها شجعتها على الغناء مرة أخرى كذلك عدد من أصدقائها المقربين، وذلك حسب موقع "ميد داى”.

كشفت سوشيترا كريشنامورثى أن ابنتها استطاعت أن تعيدها من جديد للغناء، حيث تتعلم ابنتها الموسيقى، حيث وجدت سوشيترا البالغة من العمر 42 عاما نفسها محاطة بالموسيقى، وهو ما جعلها متحمسة بنسبة كبيرة للعودة للغناء.

يذكر أن أهم أعمال سوشيترا كريشنامورثى " Mujrim Haazir " و" Jab Pyar Kiya to Darna Kya " و" Jazbaat " و" My Wife's Murder " و" Ram Gopal Varma's Indian Flames " وغيرهم.