شكرا لقرائتكم خبر عن إشادات لخالد سليم فى أولى حلقات "أبواب الشك" على الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النجم خالد سليم مجموعة كبيرة من الإشادات على أولى حلقات مسلسله الجديد "أبواب الشك" والذى يعرض حاليا على شبكة تليفزيون الحياة . وجاءت جميع التعليقات على المسلسل وأداء خالد سليم بأولى حلقات المسلسل بالإيجاب، حيث أبدى الجمهور اعجابه بالشخصية التى يقدمها خالد سليم فى المسلسل، وبأحداث العمل. ونشر خالد عبر "استورى" انستجرام مجموعة من تعليقات الجمهور على أولى حلقات المسلسل، والتى جاءت جميعها مشيدة بالعمل، ومنتظرين المزيد خلال الحلقات المقبلة .

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أبواب الشك

أحد المعجبين

الحلقة الأولى

خالد سليم على انستجرام

مسلسل مدهش المسلسل بطولة خالد سليم ولقاء الخميسى، خلال الأيام القليلة المقبلة على شبكة قنوات الحياة، ويشاركه البطولة كل من لقاء الخميسى وعائشة بن أحمد ونبيل عيسى، وأحمد صلاح حسنى وجيهان خليل وعبد الرحمن أبو زهرة وطارق صبرى وميار الغيطى وتامر شلتوت، وينتمى إلى نوعية أعمال الـ60 حلقة، تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.

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