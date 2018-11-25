شكرا لقرائتكم خبر عن نيرمين ماهر ومحسن منصور يدخلان عالم المخدرات فى "دفع رباعى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الفنانة نيرمين ماهر تصوير مشاهدها الأولى من فيلم جديد يحمل عنوان "دفع رباعى"، الأيام الماضية فى مدينة الإنتاج الإعلامى، ويجمع بينها وبين الفنان محسن منصور وأحمد عزمى للمخرج إيهاب عبد اللطيف، وتدور أحداث الفيلم حول تجارة الأعضاء وعالم المخدرات.

والفيلم يضم عددا من الفنانين، منهم سامى مغاورى، وأحمد سلامه، ومحمود الحسينى، وأحمد العمده، وإيناس النجار، بالإضافة إلى وجوه شابة جديدة، ويناقش الفيلم رسالة هامة وهي التوعية للشباب عشان ميقعوش في فخ تجارة الأعضاء والمخدرات، كما أنه اكشن مليء بالمطاردات.

يشار إلى أن آخر أعمال نيرمين ماهر فيلم "الخروج عن النص"، وشارك فى بطولته كل من الفنان محمد نجاتى والفنانة تارا عماد، تأليف حسين أبو الدهب، وإخراج حسن السيد، وتدور أحداث الفيلم حول مخرج سينمائي يتعرض لأزمة مالية كبيرة تقلب حياته رأسا على عقب، ليتجه إلى الإتجار في المخدرات.