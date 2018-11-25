شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مراد عن الفيل الأزرق: بنعيد المقامرة تانى.. بنفس البرتيتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على قدم وساق يواصل صناع فيلم "الفيل الأزرق" التحضير للجزء الثانى من العمل، والذى حقق جزأه الأول نجاحا جماهيريا كبيرا، ومن المقرر أن يعرض الفيلم فى صيف 2019 .

ونشر أحمد مراد عبر حسابه على انستجرام صورة من كواليس الجزء الأول من الفيلم أثناء تحضير أحد المشاهد، وتضم الصورة المخرج مروان حامد والنجم كريم عبد العزيز وعلق على الصورة قائلا "من خمس سنين تجربة الفيل الأزرق كانت مقامرة بكل المقاييس... ودلوقتى بنعيد المقامرة تانى... بنفس البرتيتة"



الفيل الأزرق

الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم فريق ونجوم الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، وتنضم لهما النجمة هند صبرى وسط فريق العمل الذى ساهم فى نجاح الفيل الأزرق مدير التصوير أحمد المرسى، المونتير أحمد حافظ، الستايلست ناهد نصر الله، المؤلف الموسيقى هشام نزيه ومصمم الديكور محمد عطية.