شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة معن تسلطن آخر ليالى فيزا فور ميوزيك بالمغرب "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "لما بدا يتثنى حبى جماله فتنا، أمر ما بلحظة أسرنا".. اختارت المطربة المغربية نبيلة معن هذه الكلمات لتكون افتتاحية حفلتها الغنائية الكبرى على مسرح باحنينى فى قلب العاصمة المغربية الرباط.

وخطفت معن قلوب جمهورها المغربي بتوليفة غنائية طربية من أشهر أعمالها، منها "يا شمس العشية" و"الله يا مولانا"، ضمن مشاركتها الخاصة فى وضع مسك الختام على فعاليات رابع ليالى مهرجان فيزا فور ميوزيك "موسيقى بدون تأشيرة"، والذي احتضن هذا العام أكثر من خمسين حفلة موسيقية على مدار أربعة أيام متتالية خلال نسخته الخامسة.

نبيلة معن مطربة وملحنة وشاعرة مغربية الأصل من مدينة فاس، نشأت وسط عائلة تعشق الموسيقى والفنون، وشربت من نهل الموسيقى المغربية التقليدية وتراث الأندلس منذ الصغر، لتقرر حمل رايتها فى مشوارها الفنى بتقديمها برؤية عصرية متأثرة بالموسيقى العالمية ولمحات من موسيقى الجاز، خطفت الأنظار فى الوسط الفني بإطلاق أولى ألبوماتها "دنيا" منذ 10 سنوات، وضم فى جعبته أغنية "الله يا مولانا" التى أعادت بها إحياء رائعة مجموعة ناس الغيوان المغربية المعروفة على طريقتها، وأتبعتها بعدها بسنتين بألبومها الثانى "الطير العالي"، ضم دستة أغانى باللهجة المغربية والعربية الفصحى والفرنسية، وصولًا لألبومها الثالث "عيش حياتك" والذى شمل لأول مرة أغنية باللغة الأمازيغية " إسى تريت" ومعناها "هل تحبنى"، واستغرقت قرابة السنوات الأربع حتى أطلت العام الماضى بأجدد ألبوماتها "دلال الأندلس"، وضم 8 أغنيات، أبرزها "شمس العشية" و"لما بدا يتثنى".