شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء المقبل.. على الحجار يحيى حفلا غنائيا فى ساقية الصاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب على الحجار حفلا غنائيا داخل ساقية الصاوى يوم الأربعاء المقبل ومن المقرر أن يقدم لجمهوره عددا من الأغانى القديمة والحديثة منها "عارفة، جبلى، على قد ما حبينا، فى قلب الليل، بنت وولد، اعذرينى، ضحكة المساجين، دارى العيون، كناريا، من غير ما تتكلمى، عم بطاطا" وغيرها.

يذكر أن على الحجار أحيا مؤخرًا عدة حفلات آخرها على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وآخر على مسرح الحكمة بساقية الصاوى، وحفل بمصاحبة فرقة أم كلثوم، على مسرح المركز الأكاديمى للثقافة والفنون بقاعة سيد درويش، للاحتفاء بذكرى مرور 25 عامًا على رحيل الموسيقار بليغ حمدى، وقدم خلاله باقة من أروع أعماله التى لحنها بليغ حمدى، منها "أحبابنا من عشمهم" من ألبوم "اعذرينى"، و"ما بلاش" من ألبوم "ما تصدقيش"، بالإضافة إلى روائع الجزء الأول لمسلسل "بوابة الحلوانى".