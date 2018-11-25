رسوم المحروقات تشعل باريس.. اعمال عنف ومحاولة للوصول الى القصر الرئاسي!

كتب امير فتحي في الأحد 25 نوفنبر 2018 12:48 صباحاً -

أطلقت قوات الأمن أمس (السبت) في باريس الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق متظاهرين في حركة “السترات الصفراء” تجمعوا بالآلاف في وسط العاصمة الفرنسية للاحتجاج على زيادة الرسوم على المحروقات.

وأوضح وزير الداخلية الفرنسية كريستوف كاستانير أن ثمانية آلاف من المحتجين جرى إحصاؤهم في باريس عند الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش و23 ألفًا في فرنسا، وفقاً لـ”فرانس برس”.

وأضاف ” كاستانير” أن صدامات اندلعت في جادة الشانزيليزيه الشهيرة، حيث كان خمسة آلاف شخص يتظاهرون، بينهم أعضاء من “اليمين المتطرف” يريدون “مهاجمة المؤسسات”.

وأنشد بعض المحتجين النشيد الوطني بينما هتف آخرون “استقالة ماكرون” و”ماكرون لص”، وفقا لوكالة “رويترز”.

ولأكثر من أسبوع، أغلق متظاهرون يرتدون السترات الصفراء، التي يتعين على جميع سائقي السيارات في فرنسا حملها في سياراتهم، الطرق السريعة في جميع أنحاء البلاد بحواجز محترقة وقوافل من الشاحنات بطيئة الحركة مما عرقل الوصول إلى مستودعات الوقود ومراكز التسوق وبعض المصانع.

ويعارض المحتجون الضرائب التي فرضها ماكرون العام الماضي على الديزل والبنزين لتشجيع الناس على الانتقال إلى وسائل نقل أكثر ملاءمة للبيئة. وعلاوة على الضريبة، عرضت الحكومة حوافز لشراء سيارات كهربائية أو صديقة للبيئة..