المحكمة تلزم أحمد عز بـ30 ألف جنية استرليني مصاريف دراسية لتؤأم زينة

كتب امير فتحي في الأحد 25 نوفنبر 2018 12:48 صباحاً -

زينة واحمد عز

أصدرت محكمة الأسرة بمدينة نصر حكما بإلزام الفنان أحمد عز بالمصاريف الدراسية لطفليه التؤام من الفنانة زينة، والتي قدرتها بمبلغ 30 ألف جنية أسترليني لعام 2017-2018.

واستند معتز الدكر محامي الفنانة زينة، في تحديد قيمة المصاريف الدراسية للفنان أحمد عز إلى حجم ثروته والأعمال السينمائية للمدعى عليه، وتقدير قيمة المصاريف بالعملة الأجنبية نظرا إلى التحاق طفلية التؤام بمدراس أجنبية ولا تقبل المصاريف إلا بالعملات الأجنبية فقط.

وكانت الفنانة زينة حصلت على الوثيقة الرسمية بطلاقها من أحمد عز، في قضية الخلع التي أقامتها ضده، والذي صدر فيه حكم محكمة الاسرة بمدينة نصر بتاريخ الأربعاء 31 يناير 2018.

نشرت الفنانة زينة على حسابها بـ انستغرام، صورة لوثيقة طلاقها الرسمية من أحمد عز، في فبراير الماضي وعلقت عليها: “ورقة الطلاق الرسمية الحمد لله”.