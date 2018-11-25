مادونا مع أولادها الستة: “الشهرة والثروة لا يمكنهما ترميم المكسور”

كتب امير فتحي في الأحد 25 نوفنبر 2018 12:48 صباحاً -

مادونا واطفالها الستة

نشرت الفنانة العالمية ​مادونا​، عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لأطفالها الستة، وذلك من احدى المناسبات في مالاوي بقارة افريقيا.

ووجّهت من خلال هذه الصورة رسالة مؤثرة لهم، حيث انها علّقت عليها :”ما أنا فيه لا يمكن وصفه، انه أكثر من رائع، لقد اوصلني أطفالي إلى الفرح.. الشهرة والثروة لا يمكنهما ترميم المكسور.. أشعر بالامتنان، الأسرة سر سعادتي، من مالاوي”.

وقد ظهرت في الصورة ابنة مادونا الكبرى التي تدعى لورد، حيث انها وقفت الى جانب اخيها روكو الذي أنجبته مادونا من المخرج السينمائي جاي ريتشي، كما ايضا ظهر في الصورة دافيد باندا التي تبنتها مادونا عام 2006، اضافة الى ميرسي جيمس والتوأم أستري وستيلا موالي الذي تبنتهما العام الماضي.