مريم حسين تظهر على سرير المرض والجمهور يواجهها بانتقادات شديدة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة العراقية مريم حسين عن تعرضها لوعكة صحية شديدة ألزمتها الفراش.

مريم أعلنت عن مرضها بنشرها مقطع فيديو، على حسابها الخاص على موقع “سناب شات” ظهرت فيه وهي راقدة في فراشها، وكانت تتناول شرابا مصنوعا من الزنجبيل، مشيرة إلى انها مريضة وتحتاج الى راحة وعلاج، إلا أنها لم تكشف عن طبيعة مرضها.

الفنانة العراقية تلقت الكثير من الانتقادات من جمهورها، حيث اتهموها بأنها تتعمد التحدث بدلع حتى وهي مريضة، فيما دعا لها البعض الآخر بالشفاء العاجل، وتسائلوا عن طبيعة مرضها.

وكانت الفنانة العراقية مريم حسين قد تعرضت لهجوم شديد مؤخرا من عدد من الجمهور العماني، وذلك بسبب ظهورها في العرض العسكري الذي أقامته سلطنة عمان بمناسبة العيد الوطني الـ 48 الذي تم بحضور السلطان قابوس بن سعيد.

حيث نشرت الفنانة على حسابها الخاص على موقع “انستجرام” صورة لها خلال العرض العسكري التقطتها لها والدتها من شاشة التلفزيون العماني الرسمي، وصورة اخرى للدعوة التي تلقتها من إدارة الديوان السلطاني لحضور العرض.