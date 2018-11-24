هبة مجدي تشترك في بطولة فيلم روائي قصير "حب إية"

تخوض الفنانة هبة مجدي تجربة جديدة في الأفلام الروائية القصيرة، حيث تشارك في بطولة فيلم بعنوان "حب ايه" إخراج رضا عبد الرازق للمشاركة به في المهرجانات، ومقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها في العمل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي سياق متصل، تعكف هبة على قراءة سيناريو فيلم سينمائى جديد، إضافة إلى تلقيها عرض للمشاركة في بطولة مسلسل جديد من نوعية الـ 45 حلقة يعتمد على البطولة الجماعية وخلال الأيام المقبلة ستحدد موقفها منه.

وظهرت هبة في رمضان الماضي بمسلسل "عوالم خفية" مع الزعيم عادل امام وتأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج رامى إمام، وشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب، صلاح عبد الله، بشرى، أحمد وفيق، مى سليم، هبة مجدى، أحمد صيام، نور قدرى، أسامة عباس، خالد أنور، سارة نور، محمود فارس، وأحمد عبد الله محمود..