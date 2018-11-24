أحمد مجدي يشارك بـ "لا أحد هناك" في مهرجان "مراكش للفيلم

يشارك فيلم "لا أحد هناك" للفنان والمخرج أحمد مجدي في الدورة الـ 17 من المهرجان الدولي للفيلم في مراكش بعد أيام من عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ، ويقام المهرجان في الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 8 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لتكون المحطة الأولى للفيلم دوليًا، ومن المرتقب إطلاقه تجاريًا قريبًا في دور العرض.

"لا أحد هناك" هو أول فيلم روائي طويل للمخرج أحمد مجدي، بعد 3 أفلام قصيرة ووثائقية، ومسيرة طويلة في التمثيل.

وتدور أحداث الفيلم في شوارع المدينة الخالية سوى من أشباحها، حيث يجد أحمد نفسه تائهًا بلا إيمان، ولكن الليلة يجب عليه مساعدة فتاة لا يعرفها لعمل عملية إجهاض، ولجلب المبلغ المطلوب يتورط مع مجموعة تقودهم فتاة أخرى تود كشف سر الزرافة المخبأة في حديقة الحيوان.

يذكر أن الفيلم سيناريو وإخراج أحمد مجدي، ومن بطولة عمرو حسني، شذى محرم، هايدي قوسة، سلمى حسن، رشا مجدي، محمد البدوي وأسامة جاويش.