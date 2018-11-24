ميار الغيطي تعلن موعد عرض مسلسلها الجديد "أبواب الشك"

أعلنت الفنانة الشابة ميار الغيطي، أن مسلسلها الجديد "أبواب الشك" سوف يعرض على شاشة قنوات "الحياة" خلال الفترة المقبلة، حيث قامت بنشر البوستر الخاص بالمسلسل وذلك على حسابها الرسمي عبر موقع الصور الشهير "انستغرام" وعلقت عليها قائلة: "مسلسل أبواب الشك قريبا انتظرونا".

حيث تدور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل حدثت منذ عشر أعوام وخلال الأحداث تتكشف حقيقتها وسيعيش الجمهور في رحلة مغامرات عند مشاهدة المسلسل وذلك باستخدام "الفلاش باك"، لاكتشاف لغز جريمة القتل.