شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وصول الفنان الكبير زياد رحباني مطار القاهرة استعداد لإحياء حفله بمركز المنارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مساء اليوم الفنان اللبناني العالمي زياد رحباني لمطار القاهرة الدولي قادما من بيروت، وذلك لإحياء حفل موسيقي علي مسرح مركز المنارة بالقاهرة الجديدة ،بعد غياب استمر 5 سنوات عن إحياء حفلات في مصر.

يرافق رحباني خلال الحفل فرقته الموسيقية التي تضم 50 عازفا ومنشدا، وكان في استقباله بمطار القاهرة منظما الحفل تامر عبد المنعم ومصطفى أبودشيش.

ومن المقرر أن يقدم زياد خلال الحفل، برنامجًا حافلًا بالأعمال الغنائية والموسيقية التي تألق بها طوال مشواره الفني الذي انطلق في مطلع السبعينيات وحتى الآن.











